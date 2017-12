Romero e Xuxa destaques do Troféu Brasil Aos 34 anos, Rogério Romero, do Minas Tênis Clube, provou que ainda não tem substituto no nado costas e, nesta sexta-feira, sagrou-se campeão pela 15ª vez nos 200 metros da modalidade do Troféu Brasil, disputado na Parque Aquático Júlio de Lamare, no Complexo Maracanã. Outro tradicional atleta que também venceu sua disputa foi Fernando Scherer, o Xuxa, do Pinheiros/SP, nos 50 metros, borboleta. Para ficar com o título, Romero fez o tempo de 2min01s30, bem acima de seu recorde sul-americano de 1min59s23. O nadador deixou em segundo lugar, Thiago Pereira, de 18 anos, seu companheiro de equipe, 2min02s39, que na quinta-feira, superou o recorde continental, de quase 20 anos, de Ricardo Prado, nos 400 metros, medley. "Acho difícil com esse tempo fazer um bom papel em Atenas. Por isso, precisarei melhorar bastante", destacou Romero, que já está classificado para nadar a prova na Olimpíada. "Meu objetivo é, primeiro, me classificar à semifinal grega e, depois, pensar na final." Futuro - Sobre seu futuro, Romero disse não programar nenhum objetivo, além dos Jogos da Grécia. A nova geração também não foi esquecida pelo nadador, que se mostrou contente por observar alguns valores despontando na modalidade, apesar de ainda dominá-la. "Agora, só traço meus objetivos a cada ano. Se alcançá-los está tudo bem, se não for vitorioso, também. Estou muito feliz com tudo o que obtive na minha carreira", destacou o nadador. "Esse tipo de briga com o Thiago me estimula cada vez mais. Ele é um nadador versátil e tem os quatro estilos muito bons." Nos 50 metros, borboleta, que não é uma prova olímpica, Xuxa igualou seu recorde sul-americano, 23s86, e frisou que a sua performance lhe deu mais motivação à preparação final para os Jogos Olímpicos de Atenas. O atleta assegurou que seu objetivo na Grécia será o de competir somente nos 50 metros, livre. "O tempo foi muito bom. Não somente o meu, como os dos demais atletas em outras provas do Troféu Brasil", afirmou Xuxa. "Agora, não podemos é nos iludirmos. Em Jogos Olímpicos é tudo diferente." Já nos 400 metros, livre, Bruno Bonfim, do Pinheiros/SP, superou Felipe May, do Curitiba/PR, e ficou com o primeiro lugar da prova, com o tempo de 3min53s62, novo recorde do Troféu Brasil. O nadador paranaense marcou 3min57s47. Surpresa - Em um duelo emocionante, o revezamento 4x50m, livre, masculino, do Pinheiros/SP, considerado o favorito, foi surpreendido pela Unisanta e terminou em segundo lugar na prova mas, mesmo assim, ficou com o recorde sul-americano da disputa, 1min29s89. Apesar de ter vencido, com 1min29s15, a Unisanta não ficou com a nova marca continental, porque além dos brasileiros Marco Sapucaia, Edvaldo Valério e Joel Santos Jr., o último integrante do time é o argentino José Meolans. "Foi uma disputa difícil e no papel estávamos mais ou menos equilibrado", disse Gustavo Borges, que com os brasileiros Xuxa, Carlos Jayme e Renato Gueraldi formou o revezamento do Pinheiros/SP. "Pelo nível de dificuldade da prova, o segundo lugar também está bom." Feminino - No feminino, o Pinheiros/SP foi o vencedor e também estabeleceu um novo recorde sul-americano, 1min43s39, com Flávia Delaroli, Flávia de Jesus, Talita Ribeiro e Juliana Machado. Após as finais desta sexta-feira, a tabela de classificação não sofreu alteração em suas primeiras posições. O Pinheiros é o líder 1.447,5 pontos. Em segundo Unisanta, 1116,5, e Minas Tênis, 863,5. Para este sábado estão previstas as finais, a partir das 9h30, dos 800m, livre, feminino, 1500m, livre, masculino, além dos 50m, peito, 200m, borboleta, e os revezamentos 4x100m, medley, para homens e mulheres. Às 17 horas, os nadadores de ambos os sexos disputarão as eliminatórias dos 100m, livre, 100m, costas, 100m, peito, 200m, medley, e revezamento 4x100m, livre.