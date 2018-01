Romero vence na final do Troféu Brasil O nadador paranaense Rogério Romero chegou perto de conquistar o índice dos 200 m, costas, para os Jogos Pan-Americanos e o Mundial. Nesta sexta-feira, Romero, de 32 anos, venceu a final da prova do Troféu Brasil, em Brasília, com 2min02s70. Nas eliminatórias, fez 2min01s94, ficando a centésimos de segundos do índice, que é de 2min01s30. ?Estou tranqüilo em relação ao índice, sei que vou conseguir?, afirmou o veterano Romero, que já participou de oito Mundiais, quatro Olimpíadas e dois Pan-americanos. O Troféu Brasil de Natação, que termina domingo, é a segunda seletiva do ano para o Mundial de Barcelona, Espanha, e o Pan de Santo Domingo, República Dominicana, em 2003.