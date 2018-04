Ronaldinho chega com segurança ao treino Depois dos maus resultados recentes temia-se protestos fortes da torcida do Flamengo, que prometera comparecer à reapresentação do time no Ninho do Urubu para cobrar empenho dos jogadores na busca por uma vaga na Libertadores. Talvez temendo as manifestações, a maioria dos jogadores chegou bem cedo. Ronaldinho estava entre eles e apareceu com uma comitiva de três carros, com seis seguranças. Uma viatura policial chegou a entrar no Ninho. As principais organizadas rubro-negras ainda tentam acertar com a diretoria uma conversa amistosa com o time e a comissão técnica.