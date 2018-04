Ronaldinho deixa Fla perto da Libertadores

Com excelente atuação do goleiro Felipe, foi o jogo da redenção para os cariocas. O gol da vitória foi marcado pelo meia Ronaldinho Gaúcho, que não balançava as redes desde setembro, pela 25.ª rodada. Na última rodada, para confirmar a classificação para a Libertadores, o Flamengo terá pela frente um rival: o Vasco, que segue na luta pelo título.

Quem também deu passo fundamental rumo à Libertadores foi o Coritiba, que bateu o já rebaixado Avaí, em Curitiba. O gol foi do zagueiro Jeci, aos 40 minutos do segundo tempo, em uma partida que o time paranaense não esteve bem. Agora, depende só dele na última rodada, no clássico contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

Rebaixamento. A sorte de Ceará e Cruzeiro ficará para a última rodada. Ontem, no estádio Presidente Vargas, empataram por 2 a 2. O Ceará abriu o placar com Osvaldo. O Cruzeiro virou com Anselmo Ramon e Ortigoza. E o Ceará empatou por 2 a 2, já no finalzinho, com Daniel Marques.

O Ceará terá de ganhar do Bahia, em Salvador, no próximo domingo, e torcer por uma combinação de resultados para não cair para Série B em 2012. Já o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG e, ganhando, se livra da degola sem depender de ninguém.

Já o rival Atlético-MG afastou de vez o risco de queda para a série B ao golear o Botafogo por 4 a 0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). O resultado confirmou a péssima fase do Botafogo, que, depois de criar esperança de disputa de título, vê até a Libertadores como quase impossível.