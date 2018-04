Ronaldinho faz dois, mas não cala críticos

Com dois gols de Ronaldinho Gaúcho e um do francês Thierry Henry, o Barcelona venceu ontem o Bétis por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 24 pontos ganhos, apenas um a menos que o líder Real Madrid. Os dois gols, ambos em magistrais cobranças de falta, renderam elogios rasgados e críticas contundentes ao meia-atacante brasileiro, que estava mesmo devendo em Barcelona. "Sua presença na partida fez lembrar seus melhores dias. Transmitiu alegria ao time, fez dois gols e abandonou o campo aclamado pela torcida", relatou a agência Efe. Ainda há, porém, quem critique a forma física do craque. "Está lento, e seus dribles não enganam mais ninguém na Liga", tentou criticar o diário madrilenho Ás. Mas teve que se render aos dois gols de falta. "É único nesta arte." Com estes dois marcados contra o Bétis, Ronaldinho igualou os cinco feitos por Henry na competição. O argentino Lionel Messi é o artilheiro do Barcelona no campeonato, com sete. Em Madrid, num dos jogos mais emocionantes deste ano, o Villarreal fez 4 a 3 sobre o Atlético de Madrid. Com a vitória, o Submarino Amarelo passou a somar 24 pontos, mas na terceira colocação, pois tem saldo de gols pior que o Barcelona. Já o Atlético de Madrid, que poderia encostar no líder se vencesse, terminou a rodada no quinto lugar. A vitória do Villarreal só saiu no último minuto de jogo, com um gol do turco Nihat Kahveci. No primeiro tempo, o Atlético de Madrid chegou a estar vencendo a partida por 2 a 0, até com certa facilidade, mas a reação do Villarreal foi emocionante e os times foram para o intervalo já com o empate de 2 a 2. O Espanyol empatou no último minuto por 1 a 1 com o Racing, graças a um gol de pênalti do atacante Tamudo. O Zaragoza, em casa, contou com um gol do brasileiro Ricardo Oliveira, mas acabou derrotado por 3 a 2 pelo Valladolid. Quem frustrou sua torcida foi o Osasuna, que perdeu por 2 a 0 para o Getafe, e também o Múrcia, que foi derrotado pelo mesmo placar pelo Deportivo La Coruña. Por outro lado, o Levante protagonizou a surpresa da rodada ao vencer o Almería por 3 a 0 com gols do italiano Riganò.