Ronaldinho Gaúcho marca na volta e Barça persegue o Real

Com muito sofrimento, o Barcelona, com Ronaldinho Gaúcho e de Samuel Eto?o desde o início do jogo, venceu o Deportivo La Coruña, de virada, por 2 a 1, ontem, no Camp Nou. O brasileiro fez um dos gols, de pênalti, e teve boa participação. Com o resultado, o Barcelona passou a somar 31 pontos, e se manteve a quatro do líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid, que no sábado bateu o Athletic, em Bilbao, por 1 a 0. O jogo do Camp Nou começou com o Barcelona levando um susto logo aos dois minutos, com o gol de Cristian para o Deportivo. O sofrimento da torcida só terminou com um pênalti de Cristian em Iniesta. Ronaldinho cobrou aos 40 e empatou. No segundo tempo, só aos 26 minutos o Barça conseguiu a virada, com Xavi, para alívio geral. Em Sevilha, quem brilhou mais uma vez foi o atacante Luís Fabiano. Com os dois gols que marcou na vitória do Sevilla sobre o Múrcia por 3 a 1, no Estádio Sanchez Pizjuan, o brasileiro passou a liderar isoladamente a artilharia do Espanhol, com dez gols. A vitória amenizou um pouco a situação da equipe, que na última temporada fez uma boa campanha, mas este ano ocupa apenas a nona colocação, com 19 pontos. O Sevilla entrou em campo com a obrigação de vencer de qualquer jeito. O adversário adotou uma postura defensiva e seu plano de jogo se desfez logo aos 4 minutos,quando Navas cruzou da direita para que Luís Fabiano, mesmo errando o chute, mandasse a bola para a rede. Apesar da facilidade encontrada, o Sevilla não teve competência para ampliar o placar logo. Isso só foi acontecer aos 14 minutos do segundo tempo, quando Maresca cobrou um pênalti sofrido por Kerzhakov. A entrada de outro brasileiro no campo, Fernando Baiano, mudou o panorama do jogo e o Múrcia iniciou uma reação. Quatro minutos depois de entrar, Fernando Baiano deixou sua marca, aos 21. A partir daí o Sevilla lutou para manter o resultado e só nos descontos Luís Fabiano tranqüilizou a torcida local, ao fazer o seu segundo gol e garantir a vitória por 3 a 1. Em Zaragoza, outro atacante brasileiro se destacou: Ricardo Oliveira salvou seu time da derrota certa ao marcar dois gols, no fim da partida, no empate de 3 a 3 do Zaragoza com o Espanyol. O outro gol do Zaragoza foi do argentino Milito, no início da partida. Para o Espanyol anotaram Tamudo, Valdo e Zabaleta.Com o resultado, o Zaragoza é o décimo colocado, com 19 pontos, enquanto o Espanyol ocupa a quinta colocação, com 27 pontos, ao lado do Atlético de Madrid, que bateu o Getafe por 1 a 0, gol de Forlan. O jogo foi violento e teve quatro expulsões: Agüero e Reyes (Atlético) e Abbondanzieri e Licht (Getafe). A surpresa da 15ª rodada foi a derrota do Villarreal (terceiro colocado, com 28 pontos), em casa, diante do Bétis (18º, com 14 pontos) por 1 a 0, gol de Capi.