Ronaldinho: helicóptero para ''''fugir'''' dos paulistas

Ronaldinho Gaúcho anda em baixa na seleção brasileira. Vem sendo constantemente criticado e nem por isso perde a pose de estrela. Nem mesmo as vaias ao ser substituído por Josué, quarta-feira, parecem perturbá-lo. Ontem, por exemplo, enquanto todos os companheiros encararam o assédio no saguão do Aeroporto de Cumbica, ele optou por um translado de helicóptero da concentração da seleção ao local do embarque para a Espanha. ''''Este Ronaldinho está muito engraçado. Não joga nada e ainda evita tirar uma foto, coitado'''', questionou uma torcedora, feliz por ter sido atendida por Julio Cesar, Juan, Júlio Baptista, entre outros. Kaká, amparado por seguranças e muito assediado, passou direto no saguão, evitando até os jornalistas. Enquanto isso, Alexandre Pato, do Milan e provável futuro convocado por Dunga, dizia estar feliz por ter visto ''''um grande jogo da seleção.'''' De acordo com um funcionário do aeroporto, essa não é a primeira vez que ''''Ronaldinho foge dos torcedores.'''' E, se a contusão no tornozelo direito poderia servir de desculpas do meia, o preparador físico da seleção, Paulo Paixão, acabou com tal possibilidade ontem. ''''Ele saiu (substituído por Josué aos 15 minutos do segundo tempo contra o Uruguai) somente por opção tática. Se chegou machucado, está voltando muito bom para a Espanha.'''' SEM MORAL Em rápida passagem pela sala de imprensa, na visita que faz ao Corinthians, o diretor-financeiro do Barcelona, Francisco Lopez, foi questionado por um jornalista sobre o motivo pelo qual Ronaldinho joga mal na seleção e bem na Espanha. O dirigente discordou. E disparou: ''''Ele também não está jogando nada no Barcelona. Está fora de forma'''', respondeu, para depois fazer elogios ao argentino Messi. ''''É o nosso grande jogador hoje''''.