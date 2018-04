Ronaldinho marca e Flamengo também se classifica A torcida rubro-negra que lotou o pequeno estádio Rei Pelé (quase 17 mil), ontem, em Maceió, para ver o Flamengo e Ronaldinho Gaúcho, voltou para casa satisfeita. De cabeça, o craque fez seu segundo gol pelo clube carioca e abriu caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Murici, que eliminou a necessidade do jogo de volta, no Engenhão. Com vaga garantida, o Fla pode agora se concentrar na decisão da Taça Guanabara, contra o Botafogo. Após um primeiro tempo morno, o time de Vanderlei Luxemburgo deslanchou após o intervalo. Aos 21, Leonardo Moura foi à linha de fundo e cruzou na medida para Ronaldinho escorar de cabeça e abrir o placar. Pouco depois, Renato cobrou falta com força e contou com falha do goleiro para ampliar. No fim, Ronaldinho tabelou com Thiago Neves, que deu bom passe para Negueba fazer o terceiro e garantir a vaga.