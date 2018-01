Ronaldo ajuda dupla de vôlei de praia O atacante Ronaldo, do Real Madrid, anunciou nesta quinta-feira que vai ajudar financeiramente a dupla Ana Paula e Leila na disputa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O jogador de futebol vai arcar com as despesas de passagens para quatro pessoas - as duas e mais a treinadora Letícia Pessoa e um outro membro da comissão técnica - nas 14 etapas restantes da competição. ?O apoio do Ronaldo será fundamental para nos dar mais tranqüilidade, enquanto estamos buscando patrocínio para a nossa dupla. Agora nossa responsabilidade aumentou, pois falei que não sabíamos como agradecer e ele disse que bastava conseguir vitórias e que ia cobrar porque agora era patrão?, disse Ana Paula. Ronaldo acredita que não vai se arrepender do projeto. "Para mim é motivo de orgulho poder dar uma colaboração a essas duas excelentes atletas. Pedi em troca apenas uma coisa: que elas arrebentem no Circuito. O que é fácil, porque Leila e Ana Paula jogam demais", afirmou. A próxima etapa do Circuito Mundial acontecerá na semana que vem, em Milão, na Itália - já foram disputadas duas etapas, na China e no Japão. Mas essa será a estréia da dupla, pois Leila está voltando ao vôlei de praia agora e jogará pela primeira vez com Ana Paula, com quem já defendeu a seleção brasileira nas quadras. ?Estou louca para jogar. Já fiz as pazes com a areia e agora temos de ganhar ritmo de jogo?, contou Leila, ansiosa para a reestréia.