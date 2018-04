Ronaldo alega lesão e não joga clássico

No momento de maior pressão desde que o clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2007, o Corinthians vai prescindir de sua grande estrela. Ronaldo está fora do clássico com o Palmeiras, amanhã, às 17 horas, no Pacaembu. Justificativa oficial: lesão muscular na perna direita.

A contusão repentina do maior astro da equipe - e o mais cobrado pelos torcedores -, num momento de instabilidade, suscitou dúvidas, já que Ronaldo não havia reclamado de nenhum problema na derrota (2 a 0 para o Tolima) que selou a eliminação corintiana na pré-Libertadores. O técnico Tite foi enfático: "Não posso contar com ele, sentiu um problema no músculo adutor."

Todos os jogadores corintianos chegaram ao Centro de Treinamento no ônibus do clube, depois de se encontrarem num hotel. Menos Ronaldo. O centroavante foi treinar no seu próprio carro - ultrapassou a equipe do Estado em alta velocidade pelo acostamento -, acompanhado de seguranças pessoais num veículo atrás. Foi o primeiro a sentir o protesto discreto de cerca de 30 torcedores que esperavam o time no local.

"A maior barriga, o maior salário e o menor futebol" era a frase escrita em uma das faixas que os manifestantes mostraram em frente ao CT. O Fenômeno, que ficou apenas fazendo fisioterapia, ainda ouviu xingamentos de outros torcedores na saída. Ao lado de Roberto Carlos, foi embora por um portão dos fundos.