Ronaldo deve voltar hoje contra a Atalanta Ronaldo deve disputar, hoje, seu primeiro jogo na temporada, no jogo do Milan contra a Atalanta. Recuperado de lesão na perna direita, terça-feira o Fenômeno já havia ficado no banco na vitória por 3 a 0 sobre o Shakhtar. A líder Inter recebe a Lazio, a Juventus visita o Parma e a Roma enfrenta o Cagliari. Ontem: Palermo 2 x 1 Napoli e Sampdoria 3 a 0 Empoli.