Ronaldo e Pato dão show em treino Ronaldo e Alexandre Pato dominaram o treino do Milan de ontem. Com os jogadores que não foram chamados para defender suas seleções nacionais, o técnico Carlo Ancelotti formou duas equipes. Cada atacante brasileiro marcou dois gols no empate por 2 a 2. A atuação de Ronaldo entusiasmou o treinador, que já garantiu sua escalação diante do Cagliari, dia 25.