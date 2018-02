Ronaldo escreve mensagem de amor Um dos momentos mais esperados do revezamento da Tocha Olímpica foi a chegada do craque Ronaldo, do Real Madrid, ao Aterro do Flamengo, zona sul. E o artilheiro não decepcionou os milhares de fãs que saíram as ruas para vê-lo. Estava bem-humorado, brincando e até burlou a segurança da corrida de revezamento ao escrever uma mensagem de amor no ombro esquerdo de sua camisa. "Quero curtir esse momento. Poder participar é maravilhoso e todo brasileiro gostaria de estar no meu lugar", contou Ronaldo, responsável por acender a pira olímpica. "Este momento é como se estivesse marcando um gol olímpico. Um gol de Copa do Mundo." Ao ser referir a sua participação nos Jogos Olímpicos, Ronaldo lamentou a oportunidade desperdiçada por não ter conquistado uma medalha de ouro. E, quanto ao futuro, ao herdar a Chama do coordenador-técnico da seleção brasileira, Zagallo, o artilheiro recebeu o recado de que a passagem da Tocha pelo Brasil ajudaria a equipe na conquista do título de hexacampeão mundial na Alemanha, em 2006. "Já tive minha chance na Olimpíada, ganhamos o bronze, que não é de se jogar fora, mas faltou o ouro", disse o artilheiro da seleção. "O mais importante é ressaltar os ideais olímpicos, a paz, o que os Jogos significam, mesmo sem a conquista do ouro." De férias no Brasil, Ronaldo não assumiu publicamente seu namoro com a modelo Daniela Cicarelli, mas chegou à concentração do Aterro do Flamengo acompanhado por ela. Em outra demonstração de que está tendo um relacionamento com Daniela foi a minúscula inscrição feita no ombro esquerdo da sua camisa: as iniciais R e D, separadas por um coração. "Não gosto de falar da minha vida pessoal, mas vocês estão vendo o que acontece e podem perceber", falou o craque. Qualquer tipo de manifestação no uniforme é proibido pelos organizadores da corrida de revezamento. A mãe de Ronaldo, Sonia Barata, não quis confirmar o romance do filho. Mas reagiu ironicamente sobre o novo relacionamento. "Ih, não sei. A fila anda tão rápido", desconversou.