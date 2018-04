Ronaldo espera voltar em 20 dias e fala em seleção Ronaldo abriu suas portas para o Esporte Espetacular, da TV Globo. Na entrevista exibida ontem, o camisa 9 voltou a evitar assuntos sobre sua vida particular, como a lipoaspiração - "Não sei nem se eu fiz" -, mas falou muito sobre futebol. Disse estar confiante em voltar aos campos daqui a 20 dias (enfrentaria o Coritiba, dia 12), não escondeu seu desejo de retornar à seleção e revelou estar muito confiante em disputar mais uma temporada pelo Corinthians. "O próximo ano vai ser um ano histórico, é o centenário do Corinthians. E, com a possibilidade de ganhar um título internacional, como a Libertadores, seria fantástico", afirmou. Ele nunca escondeu querer brilhar em 2010 para se despedir do futebol na Copa da África do Sul. "Jogar no Corinthians, bem, a possibilidade é grande. Sinto muita saudade da seleção, sempre falo com Kaká, com Robinho..."