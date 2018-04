Ronaldo pede perdão pela Libertadores e culpa doença pelo excesso de peso

Foi emocionante a última entrevista de Ronaldo como jogador. O discurso de despedida de um dos maiores atacantes do futebol brasileiro e mundial, ontem, provocou lágrimas em companheiros, amigos e até repórteres. Aos 34 anos, o centroavante do Corinthians que tanto lutou contra as lesões se rendeu às dores e anunciou a aposentadoria. Numa sala com mais de 300 jornalistas, falou por 44 minutos e mostrou por que conquistou o mundo: agradeceu a todos que o cercaram nos 18 anos de carreira e não teve vergonha de pedir desculpas pela eliminação na Libertadores - para ele, o único título que faltou - colocando-se como o principal responsável pela queda diante do Tolima. Elogiou a torcida e revelou que problemas de hipotireoidismo o prejudicaram na luta contra o peso.

O relógio marcava 13 horas quando Ronaldo entrou na sala de imprensa do CT Joaquim Grava para o anúncio do fim da carreira. Os filhos Alex e Ronald e o presidente Andrés Sanchez o acompanhavam. O discurso, rascunhado num pequeno papel, foi logo deixado de lado. Partiria para o improviso, como fez sempre antes de balançar, por mais de 400 vezes, as redes adversárias.

O homem que passava fácil por marcadores estava visivelmente emocionado e com as pernas bambas. Foi duro chegar até a sala. Ronaldo respirou fundo, deu "boa tarde" e iniciou seu discurso. Na verdade, sua maior batalha. Por muitas vezes, teve de parar. As palavras não vinham.

"Fiz uma cola, mas não vou conseguir falar nada. Estou aqui hoje para anunciar que estou encerrando a carreira profissional." Na tarde de domingo, já havia anunciado a aposentadoria com exclusividade ao Estado. "Sinto dores até para subir escadas", repetiu ontem.

O tempo passava e, após longo agradecimento - não queria se esquecer de ninguém -, chegou a hora de falar do Corinthians, que apostou nele quando muitos o davam como acabado.

Gaguejando, com voz embargada e os olhos marejados, fez muita gente chorar. Chamou o presidente Andrés Sanchez de irmão, disse jamais abandonar o Corinthians e foi às lágrimas ao falar da torcida. "Eu nunca vi uma torcida tão empolgante, tão apaixonante, tão entregue assim a um time de futebol. Em outras entrevistas eu falei que não imaginava realmente ter vivido sem o Corinthians."

Ronaldo respondeu a 20 perguntas em 27 minutos de conversa com a imprensa, depois de 17 minutos de discurso. Após suas últimas palavras, foi aplaudido.

O SENTIMENTO DO ANÚNCIO DA APOSENTADORIA

Parece que eu estava, nesta semana... Depois de mais uma lesão no adutor, refleti muito em casa e decidi que era o momento, que tinha chegado ao máximo e era um máximo a que nunca imaginei que poderia chegar, pelo sacrifício. Desde quinta-feira, quando decidi, parecia que estava numa UTI, num estado terminal, e esse anúncio foi minha primeira morte, digamos. É muito duro você abandonar algo que te fez tão feliz, e que poderia ainda seguir. Psicologicamente quero muito, mas tenho de assumir algumas derrotas, eu perdi para o meu corpo. Esse era o momento, mas vou seguir ligado ao Corinthians para sempre. Até já estou com saudade da concentração. Vou pegar minha família e ir para Itu um dia desses (risos).

COMO FOI A DECISÃO

As pessoas que estão próximas sofrem e sofreram comigo. Sinto dores até para subir escadas e não tenho elevador em casa. Todos me entenderam quando falei. Doei minha vida para o futebol, fiz tudo com sacrifícios impensáveis e não me arrependo de nada. Foi lindo, maravilhoso e difícil demais, lógico.

O PRINCIPAL MOMENTO DA CARREIRA

Foram dois grandes momentos. Com a seleção, na Copa de 2002, foi o título mais importante, e o segundo momento foi ter visto esse bando de loucos apaixonados, conviver e me tornar um deles, esses foram os mais importantes da minha carreira

OS ÚLTIMOS DIAS

Minha família estava viajando e, na quinta-feira, quando eu decidi, as dores me possuíam, me consumiam e não conseguia pensar em mais nada. Eu fiz um esforço de memória e este último ano de 2010 foi um ano péssimo, de muitas lesões. E começar o ano assim, com muitas lesões... Sua cabeça pensar uma coisa e você achar que vai driblar o zagueiro e pensar que vai ganhar na velocidade, porque sempre fez isso, e não conseguir, foi o que me desmotivou. Eu fiquei desde sexta-feira até hoje pela manhã dentro de casa, sozinho, quebrando a cabeça.

A NOTÍCIA AOS FILHOS

Expliquei para os meninos no domingo. O Ronald já entende mais e fez todas as perguntas que vocês estão fazendo agora. O Alex vocês podem ver que não está muito ligado, não (riu, ao olhar para o filho embaixo da mesa). Eu vi o Washington com as filhas e tentei copiar, foi lindo, mas não está dando muito certo, não (nova gargalhada, ao perguntar se Alex queria falar algo e ouviu um não).

COMO SEGUIRÁ AJUDANDO O CORINTHIANS EM CAMPO

Em comissão técnica e direção técnica, não. Serei uma espécie de embaixador institucional, levando o nome do Corinthians para fora (do País), e ajudando a captar cada vez mais recursos.

PEDIDO DE DESCULPAS

Temos de assumir tudo o que nos envolve a ser um grande campeão, e não é só dentro de campo. Acho que na Libertadores tive uma parcela de culpa muito grande e sou maduro para assumir qualquer erro, deslize. Se isso serve de exemplo, sempre pretendo ser o mais correto possível para mim e para os outros, mas, enfim, eu sou eu. Falei para o presidente na Colômbia, ainda no vestiário. Futebol é isso, se ganha e se perde, e estamos sujeitos a tudo isso. Quero agradecer ao presidente e pedir desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores e dizer que você (Andrés Sanchez) é meu irmão, que a história aqui foi linda, maravilhosa, que continuarei ligado ao clube da maneira que você quiser, presidente.

MUDANÇA NA CARREIRA

Não faria nada diferente, se minha história voltasse a acontecer daqui a 15, 20 anos, com a medicina avançada, minhas lesões gravíssimas, no futuro, seriam resolvidas mais rápido. Minha carreira foi linda, digna, honrei sempre tudo o que fiz. Foi tudo maravilhoso e vou sentir muita saudade, não sei como será daqui para frente com a saudade de querer voltar, a sensação de competição, o protagonismo quando faz gol de vitória, mas, enfim, deu a hora e temos de ir para frente.

O JOGO DE DESPEDIDA

De despedida, por enquanto não, mas em junho ou julho vamos tentar fazer alguma coisa, reunir jogadores que estiveram comigo, e fazer festa de despedida. Vou informando vocês.

PROJETO SOCIAL

Meu futuro já está bem organizado, vou me dedicar à minha agência. E daqui a algum tempo vamos anunciar a Fundação Criando Fenômenos, a que espero me dedicar por muito tempo. O projeto está em desenvolvimento ainda, sempre tive vontade, mas não havia tempo. Já tem o nome, o que precisamos e agora há o tempo livre e vamos tocá-lo.

A BRIGA COM AS LESÕES

Todos sabem do meu histórico de lesões, tenho tido nos últimos dois anos uma sequência muito grande de lesões, que vão de uma perna para outra, de um músculo para outro, e essas dores me fizeram antecipar o fim da carreira. Os momentos mais difíceis foram as duas gravíssimas lesões (rompimento dos ligamentos dos joelhos) que me tiraram três, quatro anos de carreira e me deixaram sequelas.

LUTA CONTRA A BALANÇA

Há quatro anos, descobri, no Milan, que sofria de um distúrbio que se chama hipotireoidismo, um distúrbio que desacelera o seu metabolismo e para controlar isso teria de tomar uns hormônios que no futebol seriam doping. Então muitos aqui devem estar arrependidos de terem feito chacota do meu peso, não guardo mágoa de ninguém, só queria explicar isso no último dia de minha carreira.

O HIPOTIREOIDISMO

O Corinthians sempre soube de tudo. Tomei a decisão de voltar pelo coração e o amor me fez superar barreira gigante.

OS PROTESTOS

Em nenhum momento pesou para a decisão, mas em momento algum o torcedor pode ser violento. Não levei em nenhum momento esses protestos para tomar a decisão que eu tomei hoje.

O PESO DAS DERROTAS

Não existe ranking e não classifico as minhas derrotas, classifico minhas vitórias. Mas sem desmerecer as vitórias, as derrotas vêm sempre para ensinar algo, e você aprende muito mais perdendo do que ganhando. Me ensinou bastante como homem a me comportar para a sociedade.