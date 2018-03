Ronaldo: ''Podia ser o pior dia da vida''

A cena de Cristiano Ronaldo deitado, sozinho, no círculo central, após a conquista do título, era um agradecimento aos céus pelo "dia mais importante" da vida. O português havia falhado numa cobrança de pênalti - assim como na semifinal, diante do Barcelona - e já não tinha mais esperanças de conquistar a taça, quando viu Terry, capitão do Chelsea e da seleção inglesa, mandar a bola para fora. "Não sei o que dizer. Acreditei que íamos perder, depois que falhei no pênalti", admitiu. "Havia marcado um gol e depois errei o pênalti. Pensei que seria um dos piores dias da minha vida. Foi o melhor", festejou. "Estou muito orgulhoso com os companheiros, pois seguiram acreditando e conseguimos o título. Que felicidade!" Cristiano Ronaldo não quis comentar a notícia do jornal espanhol Marca, sob a manchete "Sim, quero", referência à possibilidade de trocar o Manchester United pelo Real Madrid. Sua cabeça estará voltada, agora, para a seleção portuguesa. De 7 a 29 de junho tem a Eurocopa e ele busca o título que, em 2004, ficou com a Grécia. Mas, no meio das comemorações, todos se esforçavam para desmentir a notícia e garanti-lo na Inglaterra até o fim do contrato, em 2012. "Sem dúvida, ele segue no Manchester. Está muito feliz com a gente, tem contrato e não há nenhum temor quanto a sua saída", garantiu Carlos Queiroz, auxiliar técnico de Alex Ferguson e que também já comandou o clube espanhol. "Sir" Alex Ferguson, de 66 anos, parecia um menino na hora das comemorações. Esbanjando simpatia, aplaudindo a torcida e com sorriso estampado no rosto, garantiu ser merecida sua primeira conquista em cobranças de pênaltis ao longo de 50 anos na carreira. "O Chelsea dominou o segundo tempo do jogo, mas também deu sorte debaixo das traves. Foi fantástico e merecemos ganhar."