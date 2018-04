Roqueiro vira cartola de time da 1.ª divisão Vocalista de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, o britânico Robert Plant, ex-Led Zeppelin, é o novo vice-presidente do Wolverhampton. A equipe, que disputa o Campeonato Inglês, estreou na temporada 2009/10 com derrota em casa para o West Ham, por 2 a 0, no último sábado.