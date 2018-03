Rosângela Santos decepciona e cai nas eliminatórias dos 60m no Mundial Indoor

Esperança brasileira de medalha no Mundial de Atletismo Indoor, Rosângela Santos decepcionou e caiu logo nas eliminatórias dos 60 metros rasos. A recordista sul-americana da prova rendeu menos do que o esperado e foi eliminada após ser a quarta colocada em sua bateria na competição em Birmingham, na Inglaterra.

No Mundial de Londres do ano passado, Rosângela tornou-se a primeira brasileira a alcançar um lugar na final dos 100m (terminou em sétimo lugar) e, ao mesmo tempo, a correr a distância em menos de 11 segundos (fez 10s91 na semifinal). Bronze no revezamento 4x100m nos Jogos de Pequim-2008, a velocista também tinha a seu favor o recorde sul-americano dos 60m, com o tempo de 7s17.

Se tivesse repetido o resultado, ela teria terminado na ponta de sua bateria, já que foi justamente este o tempo da vencedora, a marfinense Marie-Josée Ta Lou. Mas Rosângela ficou bem abaixo, registrou apenas a marca de 7s32 e acabou na quarta posição da bateria.

Outra brasileira na disputa da prova, Vitória Rosa também foi eliminada nas eliminatórias ao terminar na quinta colocação de sua bateria, com o tempo de 7s39, bem atrás da vencedora, a também marfinense Murielle Ahouré, com 7s12.

Na prova, classificam-se as três melhores de cada uma das seis baterias além dos outros seis melhores tempos. Rosângela ficou um centésimo à frente de Gayon Evans, da Jamaica, que avançou por ter sido a terceira de sua bateria. Em compensação, a brasileira ficou um centésimo atrás da suíça Ajla Del Ponte, a última classificada entre os seis melhores tempos.

O Brasil segue com esperança de medalha em Birmingham com Thiago Braz, número 2 no ranking mundial indoor no salto com vara, com 5,90m, e Almir Junior, líder do ranking no salto triplo, com 17,37m. Os outros representantes brasileiros na competição são Darlan Romani (arremesso do peso), Gabriel Oliveira Constantino (60m com barreiras) e Nubia Aparecida Soares (salto triplo).