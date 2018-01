Rossi faz o melhor tempo nas 500 cc O italiano Valentino Rossi (Honda) foi o mais rápido, nesta sexta-feira, durante o primeiro treino oficial para o GP de Portugal de 500 cilindradas, que será disputado domingo, no circuito de Estoril. O segundo melhor tempo de hoje foi do japonês Norick Abe (Yamaha), seguido pelo italiano Max Biaggi. O brasileiro Alex Barros ficou em sexto lugar. O grid será definido amanhã. Nas 250 cc, o melhor tempo foi do japonês Tetsuya Harada (Aprilia). Já nas 125 cc, o Japão também dominou, com o piloto Youichi Ui (Derbi).