Rota Austral chega ao Rio dia 21 Após concluirem com sucesso o processo inédito de dobra do temido Cabo Horn -- confluência das águas do Atlântico Sul e Pacífico Sul - os velejadores brasileiros Beto Pandiani e Gui von Schmidt e os argentinos Felipe Tommasi e Santiago Iza, acompanhados da tripulação de apoio formada por Zé Eduardo Amorozo e Sandro Oswaldo Sanchi, chegam ao Rio de Janeiro, o destino final da expedição iniciada por terra, no dia 15 de outubro em São Paulo e, por mar, no dia 3 de novembro de 2001, em Puerto Montt, no Chile. A chegada ao Rio de Janeiro acontece no dia 21 de abril, por volta das 14h30, na Marina da Glória, local onde estará sendo realizado o Rio Boat Show, principal evento náutico do calendário latino-americano. Entre Puerto Montt e o Rio, os velejadores realizaram paradas nos principais pontos da parte sul do continente, como Punta del Este, Mar del Plata, Buenos Aires, Florianópolis, Santos e Ilhabela, encerrando-se no local que estará reunindo toda a comunidade náutica sul-americana. As equipes estão percorrendo a rota a bordo de 2 catamarãs de 6,5 metros de comprimento, embarcações à vela, sem cabine, com um mastro de 10,6 metros e 256 quilos. São barcos que obrigam a montagem de acampamento em pequenas baías e praias desertas durante a noite. Permitem a navegação ágil, em rotas onde um barco maior não poderia trafegar. A equipe de apoio percorre um roteiro alternativo por terra, em uma pick-up Mitsubish L200, transportando carga, peças de manutenção e mantimentos para suprir as necessidades da equipe de vela. A rota total da expedição soma mais de 7 mil quilômetros ? ou 4 mil milhas náuticas --ao longo da costa sul do Chile, Argentina, Uruguai e Brasil, até a Marina da Glória no Rio de Janeiro. Ao final da expedição, o projeto prevê a realização de duas exposições fotográficas no 2º semestre de 2001, além do lançamento de um livro com as fotos e de um vídeo no mês de dezembro de 2001. Datas importantes da Expedição Rota Austral: Dia 03 de Novembro/2000 - partida de Puerto Montt (Chile) Dia 12 de Dezembro/2000 - passagem pela latitude 50º no Oceano Pacífico Dia 11 de Janeiro/2001 ? passagem pela Ilha de Hornos - Cabo Horn ? primeiros velejadores no mundo a completarem a travessia em embarcação não cabinada: assinatuda do livro no Farol do Cabo. Dia 2/2/2001 - passagem pela latitude 50° Oceano Atlântico, completando a travessia em 360º. De 16 a 18/3/2001 ? passagem pela cidade de Buenos Aires, Argentina. Dia 29/3/2001 ? entrada dos barcos em águas brasileiras pelo litoral de Chuí. Dia 7/4/2001 - passagem por Florianópolis, Santa Catarina, primeira grande cidade brasileira. Dia 14/4/2001 - passagem por Ilhabela, São Paulo. Dia 21/4/2001 -chegada ao Rio de Janeiro - Marina da Glória ? durante a realização do Rio Boat Show.