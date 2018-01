Rota Austral encontra o calor no mar Os velejadores Betão Pandiani e Gui von Schmidt continuam percorrendo a costa argentina, Atlântico acima, com seus dois hobie cats da Expedição Rota Austral. A chegada ao Rio de Janeiro está prevista para abril. Confira o diário de bordo. Confira o diário de bordo no Jornal da Tarde