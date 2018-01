Rota Austral já está no Rio Após concluírem com sucesso a travessia do Cabo Horn -- encontro das águas do Atlântico Sul e do Pacífico Sul - a bordo de dois hobbie cats, o "La Samba" e o "Guru", os velejadores brasileiros Beto Pandiani e Gui Von Schmidt chegaram hoje ao Rio de Janeiro. Os brasileiros e os argentinos Felipe Tommasi e Santiago Iza, acompanhados da tripulação de apoio formada por Zé Eduardo Amorozo e Sandro Oswaldo Sanchi, iniciaram a expedição por terra no dia 15 de outubro, em São Paulo, e por mar no dia 3 de novembro de 2000, em Puerto Montt, Chile. Para os dois velejadores, nascidos em São Paulo, a chegada da expedição à Baía de Guanabara é a concretização do projeto que teve paradas em vários portos do Sul do continente, como Punta del Este, Mar del Plata, Buenos Aires, Florianópolis, Santos e Ilhabela. A Expedição Rota Austral terminou na Marina da Glória, onde está sendo realizado o Rio Boat Show, encontro que reúne toda a comunidade náutica sul-americana.