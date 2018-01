Rota do Sol será seletiva para Seleção A 2.ª seletiva para a seleção brasileira permanente de triatlo será no domingo, em Vitória (ES), com a disputa da Rota do Sol (1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida). A prova terá a presença de Carla Moreno, Mariana Ohata, Sandra Soldan, Virgílio de Castilho e Paulo Miyasiro, dentre outros, na briga por vagas.