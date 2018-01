Rotina de um jogador de pólo é dura O atacante Daniel Mameri tem a rotina estafante de quem combina a profissão de economista com a atividade de jogador de pólo aquático. Acorda às 7h30, diariamente. Para chegar ao trabalho, no centro de São Paulo, leva entre 40 e 50 minutos, de carro. Após o expediente - é corretor de mesa, trabalhando com dólar e taxa de juros -, vira atleta. Vai para o Pinheiros, para treino físico e na piscina, que só termina às 22 horas. Essa é a rotina, de segunda a quinta-feira. Na sexta, a pressa é para chegar ao aeroporto e pegar a ponte aérea rumo ao Rio para mais um treino, à noite, com a seleção brasileira, que disputa, a partir de sexta-feira, a Liga Mundial de Pólo Aquático no Pacaembu, em São Paulo. Leia mais no Estadão