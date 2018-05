Roy Hodgson vê Brasil e Argentina favoritos na Copa do Mundo

LONDRES - O técnico da seleção inglesa, Roy Hodgson, afirmou que considera Brasil e Argentina como principais favoritos na luta pelo título da Copa de 2014. O treinador também citou Alemanha, Espanha e Itália como concorrentes fortes nesta disputa e evitou colocar a própria Inglaterra hoje no grupo das equipes apontadas como principais candidatas ao troféu de campeão mundial.

Em entrevista ao canal SporTV, concedida no Estádio de Wembley, em Londres, o comandante não quis apontar os ingleses como favoritos por acreditar que hoje tem em mãos "um time em transição" e "com muitos jogadores jovens que vão para a Copa do Mundo sem experiência". E em seguida ele apontou: "Eu diria que os favoritos vêm da América do Sul porque é assim que sempre foi. Brasil e Argentina, para mim, são os que vêm logo à minha cabeça. Mas temos ótimos times europeus. Alemanha e Espanha têm jogado muito bem. Acho que a Itália será um adversário perigoso. Tudo isso deve levar a uma grande Copa do Mundo".

Já ao comentar a complicada primeira fase que a Inglaterra irá encarar na Copa, na qual estará no Grupo D e terá como rivais Uruguai, Itália e Costa Rica, Hodgson elogiou os atacantes uruguaios Suárez e Cavani, assim como lamentou o fato de já ter de enfrentar os italianos em uma primeira fase. "Esperamos um jogo difícil contra eles (uruguaios) e também esperamos um grupo difícil, porque temos a Itália... Nosso grupo tem três favoritos e a perigosa Costa Rica. Então, temos um grupo muito difícil", analisou.

A estreia da Inglaterra na Copa será no dia 14 de junho, justamente contra a Itália, na Arena Amazônia, em Manaus. Em seguida, os ingleses irão pegarão o Uruguai, no dia 19, no Itaquerão, em São Paulo, antes de fechar a primeira fase no dia 24, contra a Costa Rica, no Mineirão, em Belo Horizonte.

AMISTOSO EM 2015

A Inglaterra anunciou oficialmente nesta terça mais um amistoso marcado para 2015. Depois de confirmar partida contra a Eslovênia, no dia 14 de junho do próximo ano, o time nacional iniciará sua preparação para as Eliminatórias da Eurocopa de 2016 em jogo contra a Irlanda, no dia 7 de junho de 2015, em Dublin.