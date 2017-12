Roy Jones Jr. luta mal, mas vence Tarver O boxeador norte-americano Roy Jones Jr. derrotou o compatriota Antonio Tarver na madrugada de sábado, no ringue do Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas, por pontos, e conquistou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe dos meio-pesados. Mas não foi fácil. O juiz Glen Hamada deu a vitória para Jones por 117 a 111, assim como Dave Harris (116 a 112). Para Jerry Roth, o combate terminou empatado (114 pontos). ?Eu venci esta noite. Não entendi a pontuação de 117 a 111. Ganhei com os braços abaixados. Mereço uma revanche. O rosto dele diz como foi o combate?, afirmou Tarver, referindo-se ao olho esquerdo de Jones, praticamente fechado após os 12 roundes. Jones, que conquistou em março o título mundial dos pesados da Associação Mundial de Boxe (AMB), diante do portoriquenho John Ruiz, admitiu que perder 11 quilos para se enquadrar entre os meio-pesados - pesou 90 contra Ruiz e 79 para encarar Tarver - prejudicou seu desempenho. ?O peso transformou esta luta muito difícil. Estava muito cansado desde o início?, afirmou Jones, que aproveitou para promover um futuro desafio. ?Se eu não lutar contra Mike Tyson, eu aceito dar a revanche.? Tarver iniciou dominando o combate, colocando muito bem os jabs e mantendo Jones a distância. Só no terceiro round, o ex-campeão dos pesados conseguiu atingir o corpo do adversário e diminuiu o seu ímpeto. Tarver voltou a aumentar o ritmo e encurralou Jones nas cordas no sétimo e oitavo assalto. No décimo, Jones recebeu um forte no golpe na cabeça, que o dexiou abalado. No 11º, o seu olho esquerdo ficou bastante inchado. Os dois lutadores vieram para o 12º e último round no ataque, empolgando os 8.794 espectadores. Trocaram golpes violentos e o gongo final tocou em cima de mais um forte golpe de Tarver. Há 13 anos, nos Jogos do estado da Flórida, Jones também vencera Tarver. Desta vez, para conquistar o título do CMB Jones ficou com US$ 5 milhões, enquanto Tarver embolsou US$ 1,6 milhão. Esta foi a 49ª vitória de Jones, que soma 38 nocautes. Ele só perdeu uma vez. Tarver pela segunda vez, em 23 combates.