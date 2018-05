Roy Jones Jr. perde para desconhecido na Austrália

A luta contra Green era encarada por Roy Jones Jr. como uma etapa da preparação para o duelo com Bernard Hopkins, marcado para março de 2010. O combate, entretanto, ficou ameaçado após a luta desta quarta, pois a vitória de Jones Jr. sobre Green era uma das condições para que a luta com Hopkins fosse realizada.

Após a derrota - a primeira no primeiro round como profissional -, Roy Jones Jr. não tentou se justificar. "Não tem desculpa, foi uma grande luta do Danny", disse o norte-americano, que perdeu apenas pela quinta vez em 59 combates.

Green mostrou-se surpreso pela facilidade com que venceu o combate. "Ele é um dos maiores lutares da história. Eu quase me senti mal por tê-lo vencido desta forma, porque ele foi alguém que me inspirou no início da minha carreira profissional", disse o australiano, que chegou a 28 vitórias em 31 lutas.