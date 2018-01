Roy Jones luta para fazer história O norte-americano Roy Jones Jr., de 34 anos, pode se tornar, sábado, em Las Vegas, o primeiro pugilista em quase 106 anos a conquistar o título mundial dos pesos pesados, após ter sido campeão entre os médios, supermédios e meio-pesados. Ele enfrenta o porto-riquenho John Ruiz, dono do cinturão da Associação Mundial de Boxe (AMB). O peso médio Bob Fitzsimmons, em 17 de março de 1897, nocauteou James J. Corbett no 14º assalto e ganhou o principal título do boxe. Stanley Ketchel também tentou, em 1909, mas perdeu para Jack Johnson, em 12 roundes. Outros 14 meio-pesados, assim como Jones, sonharam com o reinado dos pesados, mas apenas Michael Spinks, em 1985, obteve êxito, ao vencer, por pontos, Larry Holmes. Jack O?Brien, em 1906, empatou com Tommy Burns, em 20 assaltos. ?Vocês (jornalistas) e o público só sabem me perguntar sobre o meu físico. Querem que eu perca, que eu sangre. Mas eu vou calar a todos?, afirmou Jones, que foi vice-campeão olímpico em Seul, 1988, ao ser prejudicado pelos árbitros na decisão da medalha de ouro. Jones soma 47 vitórias (38 nocautes) e apenas uma derrota, quando foi desclassificado, em 1997, no nono assalto, diante de Montell Griffin, após golpear o adversário no chão. Na revanche, cinco meses depois, massacrou Griffin no primeiro assalto. Roy Jones, atual campeão unificado dos meio-pesados, vai ganhar US$ 10 milhões e uma porcentagem na venda do sistema pay-per-view. Ruiz, o campeão, tem garantido US$ 2,5 milhões e 40% na venda das assinaturas. Ele soma 38 vitórias (27 nocautes), quatro derrotas e um empate. ?Ele (Jones) gosta de correr pelo ringue. Mas foi atacá-lo e desgastá-lo?, afirmou o porto-riquenho, de 31 anos, referindo-se ao estilo elegante de Jones. A bolsa de apostas é favorável a Jones: 9 por 5. Mais de 7 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, mas é certo que o ginásio do Thomas & Mack Center, em Las Vegas, com capacidade para 19 mil pessoas, estará lotado. Lewis x Tyson - O britânico Lennox Lewis, campeão dos pesados do Conselho Mundial de Boxe, só aceita uma revanche com o norte-americano Mike Tyson se o adversário for submetido a exames médicos. A informação foi de Don King, empresário de Lewis e rival de Tyson. ?Queremos exames neurológicos, cardíacos...? As chances de Tyson de conseguir uma revanche com Lewis aumentaram após o Iron Man derrotar Clifford Etienne, sábado, em 49 segundos. Em 8 de junho passado, Lewis nocauteou Tyson no oitavo assalto.