Roy Jones se compara a Muhammad Ali O norte-americano Roy Jones Jr. comparou sua conquista do título mundial dos pesos pesados, na madrugada de domingo, diante de John Ruiz, em Las Vegas, ao feito de Muhammad Ali em 1964, quando derrotou Sonny Liston, e em 1974, quando superou George Foreman. ?Só Ali chocou o mundo como eu fiz esta noite?, afirmou o novo dono do cinturão da Associação Mundial de Boxe (AMB), diante de 13.500 espectadores, no ginásio do Thomas & Mack Center. ?Eu sou o chefe. Não alterei meu estilo e não perdi o combate?, afirmou Jones, que conquistou a 48ª vitória, em 49 lutas. ?Se sempre venci grandes rivais, não seria agora que teria de mudar alguma coisa.? Jones afirmou que cumpriu todo o seu planejamento em cima do ringue. "Fui muito superior a Ruize mereci ganhar o título. Sempre disse que ele não poderia me vencer, pois não tem condições técnicas de um autêntico campeão."