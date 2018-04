Rubens Barrichello celebra primeiro pódio na Stock Car

SALVADOR - Prestes a completar 41 anos - faz aniversário na quinta-feira -, Rubens Barrichello recebeu um presente neste domingo, ao conseguir seu primeiro grande resultado na Stock Car. Na quarta etapa da temporada, disputada no circuito de rua de Salvador, ele terminou em segundo lugar e conquistou um inédito pódio, o que foi motivo de muita comemoração - a vitória ficou com Ricardo Maurício.

"Queria agradecer a torcida, que sempre me acompanhou na F1, na minha mudança para a Indy e hoje está comigo na Stock. Meu final de semana foi formidável. Pista de rua não é só equipamento. O piloto consegue fazer um pouco mais", afirmou Rubinho, que passou 19 anos na Fórmula 1 e está fazendo sua primeira temporada completa na Stock Car - disputou as três últimas provas do ano passado apenas como convidado.

"O carro se comportou sempre muito bem. Na prova, achei que estava mais competitivo que o Ricardinho em alguns momentos, mas aqui a dificuldade é muito grande para ultrapassar", disse Rubinho, ao falar sobre seu duelo com o vencedor da corrida deste domingo em Salvador.

Agora com 23 pontos na temporada, Rubinho subiu para a 14ª colocação - Ricardo Maurício virou o novo líder, com 80 pontos. E ganhou motivação para a sequência do campeonato, já de olho na próxima etapa, dia 2 de junho, em Brasília.