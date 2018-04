Rubinho vibra com resultado do treino de classificação

SÃO PAULO - A 12ª colocação no treino classificatório do GP do Brasil deixou Rubens Barrichello muito empolgado para a corrida deste domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo. O piloto brasileiro da Williams está em sua 19ª temporada na Fórmula 1, mas festejou como um estreante neste sábado.

"Estou muito contente. Eu trabalho com entusiasmo e com amor. Desci do meu carro e o engenheiro disse que a volta foi fantástica, e ele usou uns três fantásticos", disse Rubinho, todo orgulhoso. "O abraço que dei no meu filho e o abraço que a equipe me deu são muito gratificantes."

O tempo de 1min13s801 conquistado no treino deste sábado foi comemorado pelo veterano piloto de 39 anos. "A volta foi totalmente no limite e extremamente satisfatória quando eu vi que estava na faixa de 1min13s", afirmou Rubinho, que tirou o máximo do problemático carro da Williams - seu companheiro de equipe, o venezuelano Pastor Maldonado, conseguiu apenas o 18º lugar no grid.

Para Rubinho, o resultado foi ainda melhor por ser em Interlagos, o "quintal de casa", como ele mesmo chama. "Aqui tem todo esse público maravilhoso. Desci do carro e ouvi meu nome sendo gritado novamente. Interlagos é quase que um campeonato a parte", exaltou o brasileiro.