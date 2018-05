Rúgbi do Brasil conquista vitória histórica sobre a Argentina em Buenos Aires

O rúgbi brasileiro conquistou neste sábado, em Buenos Aires, uma vitória histórica para o país nesta modalidade ao bater a Argentina por 36 a 33 em confronto válido pelo torneio Sul-Americano 6Nações, a mais importante competição continental.

+ Rúgbi desafia crise, aumenta receita e vê esporte crescer no Brasil

"Não é apenas o resultado mais importante do rúgbi do Brasil, mas, talvez, esteja entre os mais importantes resultados do rúgbi mundial", afirmou Fernando Portugal, capitão da seleção brasileira até 2015 e hoje dedicado à formação de novos atletas no Sistema de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Rúgbi (CBRu).

A Argentina é a principal força deste esporte na América do Sul e, para se ter uma ideia do peso deste triunfo, há quatro anos o Brasil foi massacrado pelo adversário por 114 a 0 nesta mesma competição de rúgbi XV.

"Uma vitória sobre a Argentina era algo que acreditávamos que viria daqui a 30 anos, talvez, por toda tradição que eles têm. O time que botaram em campo hoje contava com cinco atletas que participam do Super Rugby, o que mostra a força deles", enfatizou Portugal.

Curiosamente, o Brasil reverteu uma vantagem grande dos argentinos neste sábado para sair de campo vencedor. "Quando a Argentina abriu 33 a 3 no primeiro tempo, várias pessoas comentaram comigo que seria outra lavada. Mas vencemos. Onde está nosso limite? Estamos ressignificando o trabalho de todos os dias, provando que ainda não esgotamos todo nosso potencial", comemorou o ex-capitão da seleção.

O resultado expressivo também deixou o Brasil perto de um inédito título deste Sul-Americano 6Nações, no qual na primeira rodada derrotou o Chile por 28 a 12. O próximo compromisso do time nacional pela competição será no dia 19 de maio, contra a Colômbia, em São Paulo.