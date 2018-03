Rúgbi premia os melhores do Brasil na temporada de 2017 em evento em São Paulo

Em um evento com as presenças de jogadores das seleções masculinas e femininas de rúgbi, técnicos, árbitros, dirigentes e patrocinadores, entre outros convidados, no Novotel Morumbi, em São Paulo, foram premiados os destaques de 2017 da modalidade no Troféu Brasil Rugby VIII.

A oitava edição do prêmio contou com os votos de representantes dos clubes que participaram das principais competições organizadas pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) no ano passado, como o Super 8, Super Sevens e Taça Tupi. Quem também ajudou a escolher os destaques foram os membros das comissões técnicas das seleções masculinas e femininas.

Quem também teve o poder do voto foram os árbitros que trabalharam nos principais campeonatos de 2017, além do Conselho da CBRu. A única votação aberta ao público foi a de melhor mídia especializada, que teve sua eleição na página do Facebook da entidade. Mais uma vez o prêmio ficou com o Portal do Rugby.

No masculino, os dois principais prêmios foram para Lucas Müller, do Desterro Rugby Clube, que foi eleito o melhor jogador de sevens, e Arthur Bomfim Bergo, do Spac, que foi o melhor atleta de rúgbi 15. No feminino, a grande vencedora da noite foi Raquel Cristina Kochhann, que atua nas Leoas de Paraisópolis. Ela foi considerada a melhor jogadora de sevens.

Confira a lista dos premiados no VIII Troféu Brasil Rugby:

Arbitragem: Cauã Ricardo

Fair play feminino: Delta Rugby (Piauí)

Fair play masculino: Jacareí Rugby

Apoiadores do rúgbi brasileiro: Pinheiro Neto Advogados, Instituto CCR e Instituto Rugby para Todos

Benfeito do rúgbi brasileiro: Roberto Germanos

Mídia especializada: Portal do Rugby

Atleta juvenil feminino: Rafaela Zanellato (Curitiba)

Atleta juvenil masculino: Ariel Rodrigues (Jacareí Rugby)

Atleta revelação feminino: Karolina Ribeiro "Bedoya" (Leoas de Paraisópolis)

Atleta revelação masculino: Alexandre Victor Alves "Texugo" (Desterro Rugby Clube)

Treinador de rúgbi sevens: Julio Faria (Jacareí Rugby)

Treinador de rúgbi XV: Julio Faria (Jacareí Rugby)

Atleta de rúgbi sevens feminino: Raquel Cristina Kochhann (Leoas de Paraisópolis)

Atleta de rúgbi sevens masculino: Lucas Müller (Desterro Rugby Clube)

Atleta de rúgbi XV masculino: Arthur Bomfim Bergo (Spac)