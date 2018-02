Ruiz culpa o juiz pela derrota O porto-riquenho John Ruiz encontrou um culpado para a derrota na madrugada de domingo diante do norte-americano Roy Jones Jr.: o juiz Jay Nady. ?Não me considero derrotado, pois fui impedido de desenvolver meu boxe?, afirmou o pugilista, que perdeu pela quinta vez, em 44 lutas. Segundo Ruiz, Jones evitou o combate na curta distância. ?Ele se limitou a usar com rapidez a mão esquerda e em nenhum momento me causou danos?, afirmou o ex-campeão, que não compareceu à entrevista coletiva após o duelo. Ele foi levado ao hospital com suspeita de fratura no nariz.