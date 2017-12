Ruiz derrota Golota em noitada de boxe Os norte-americanos John Ruiz, Chris Byrd, Larry Donald e Hasim Rahman foram os vitoriosos da supernoitada de pesos pesados de sábado à noite no lendário ringue do Madison Square Garden, em Nova York, que reuniu 12.777 espectadores. Ruiz manteve o cinturão da Associação Mundial de Boxe, ao derrotar o polonês Andrew Golota, por pontos, após 12 rounds, em uma decisão unânime dos jurados: 114-111 (duas vezes) e 113-112. Golota começou melhor e chegou a derrubar Ruiz duas vezes no segundo assalto. O juiz Randy Neumann retirou também um ponto do campeão por golpear Golota após o gongo. Isto causou uma revolta no córner de Ruiz e Stoney Stone, um dos técnicos, foi expulso. Com melhor preparo físico, Ruiz se recuperou no combate e passou a dominar a disputa. No nono assalto acertou um forte gancho de esquerda, que abriu o olho direito de Golota. Ruiz soma 41 vitórias (28 nocautes), cinco derrotas e um empate. Golota, que antes da luta disse que abandonaria o boxe, caso perdesse, acumulou a quinta derrota. Ele venceu 38 vezes (31 por nocaute) e empatou outra. Chris Byrd também teve grandes dificuldades para superar o grandalhão Jameel McCline, de 1,98 metro e 122 quilos. O desafiante, enquanto teve fôlego, dominou o combate. Byrd só foi mostrar sua maior técnica a partir do quarto round. McCline buscou melhorar seu desempenho no décimo assalto, mas já era tarde. Vitória de Byrd, em decisão dividida. Um jurado marcou 114-112 para McCline e dois para Byrd (115-112 e 114-113). Byrd somou a 38.ª vitória (20 nocautes). Ele perdeu duas vezes e empatou outra. McCline perdeu o quarto duelo. Ele soma 31 vitórias (19 nocautes) e três empates. O vexame da noite ficou por conta do ex-campeão mundial Evander Holyfield. "The Real" segue manchando sua gloriosa carreira, com combates fracos e decepcionantes. Nas últimas nove apresentações, Holyfield só venceu duas vezes. Desta vez, Holyfield perdeu para o limitado Larry Donald. Segundo os jurados, Holyfield foi derrotado em todos os rounds: 119-109 (duas vezes) e 118-109. Perguntado se continuará lutando, Holyfield respondeu: "Porque não?" Uma pena. Holyfield perdeu a oitava luta, em 48 combates. Ele soma 38 vitórias (25 nocautes) e dois empates. Donald venceu a 42.ª luta, em 47 vezes que subiu no ringue. Ele perdeu três vezes e empatou outras duas. No combate que valeu como eliminatória para os títulos do Conselho Mundial de Boxe e Associação Mundial de Boxe, Hasim Rahman nocauteou o australiano Kali Meeham, no quarto assalto. Após o combate, o empresário Don King disse que quer colocar Rahman contra o vencedor de Vitali Klitschko e Danny Williams, que lutam dia 11 de dezembro. Em outra luta da noitada, DaVarryl Williamson derrotou o ex-campeão mundial Oliver McCall, por pontos: 96 a 94 (duas vezes) e 97 a 94.