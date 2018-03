Ruiz e Byrd mantêm títulos nos pesados Os campeões norte-americanos conseguiram manter seus títulos, depois dos dois combates de pesos pesados realizados na noitada de sábado no Madison Square Garden, em Nova York. Pela Associação Mundial de Boxe (AMB), John Ruiz derrotou o porto-riquenho Fres Oquendo por nocaute técnico no 11º round. Já na Federação Internacional (FIB), Chirs Byrd empatou com o polonês Andrew Golota e ficou com o cinturão. Na primeira luta da noitada dos pesados, o público no Madison Square Garden chegou a vaiar os dois pugilistas pela falta de agressividade do combate. Mesmo assim, Ruiz foi melhor até os 2 minutos e 33 segundos do 11º round, quando o árbitro Wayne Kelley decretou o nocaute técnico de Oquendo. ?Não foi justo. Não entendo porque ele parou uma grande luta quando eu não estava batido?, lamentou Oquendo, que tem agora 24 vitórias e 2 derrotas. Já Ruiz, o campeão da AMB que está com 32 anos, passou a ter 38 vitórias e 3 derrotas no cartel. Na luta seguinte, dessa vez pelo título da FIB, o empate com Golota favoreceu Byrd, que manteve assim o seu cinturão. Ao final dos 12 assaltos, um juiz deu 115 a 113 para o campeão, mesmo placar que outro deu para o desafiante polonês, enquanto o terceiro juiz apontou 114 a 114. Foi o primeiro empate na carreira dos dois pugilistas, deixando Byrd com um cartel de 37 vitórias e 2 derrotas, enquanto Golota segue com 38 vitórias e 4 derrotas. Por conta do resultado, o promotor Don King prometeu para breve um novo combate entre eles.