Ruiz mantém título dos pesados O porto-riquenho John Ruiz manteve o título de campeão dos pesos pesados, pela Associação Mundial de Boxe (AMB), ao empatar com o norte-americano Evander Holyfield, em combate disputado sábado à noite em Mashantucket, Connecticut. Um dos jurados deu vitória para Ruiz por 115 a 113, o outro para Holyfield (116 a 112) e o terceiro deu empate (114 a 114). O campeão ficou com uma bolsa de US$ 3,2 milhões, enquanto o desafiante ganhou US$ 2 milhões. Este foi o terceiro combate entre os dois pugilistas. Na primeira, em agosto do ano passado, Holyfield venceu por pontos em uma luta em que apenas os juízes acharam que ele foi melhor. Na segunda, em março, Ruiz dominou o combate e ganhou por nocaute no 11º assalto. Com este resultado, Ruiz, de 29 anos, soma agora 37 vitórias, quatro empates e uma derrota. Já Holyfield, de 39 anos, venceu 37 vezes, empatou dois e perdeu cinco combates. Na mesma noite, o pugilista americano Tim Austin também manteve o título mundial dos pesos-galo ao vencer o tailandês Ratachani Vorapin por decisão unânime dos juízes. A luta foi valida pela Federação Internacional de Boxe (FIB). Em 26 combates, esta foi a 24ª vitória da carreira de Austin.