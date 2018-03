Ruiz mantém título dos pesados da AMB O boxeador porto-riquenho John Ruiz, de 30 anos, manteve o título mundial da Associação Mundial de Boxe (AMB), na madrugada de domingo, diante de 7 mil espectadores, no ginásio do Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas. Seu adversário, o canadense Kirk Johnson, de 30 anos, foi desclassificado pelo árbitro norte-americano Joe Cortez, aos 2min17 do décimo assalto, após aplicar quatro golpes abaixo da cintura. O melhor momento da luta ocorreu no nono assalto, quando Ruiz acertou um forte direto de direita em Johnson, que acusou o golpe. Ao final do combate, o campeão liderava a pontuação dos três jurados: 85-84 (dois jurados) e 86-83. Ruiz alcançou a 38ª vitória (27 nocautes), em 43 lutas. Ele soma quatro derrotas e um empate. Johnson, favorito nas apostas de Las Vegas (2 por 1), perdeu uma invencilidade de nove anos como profissional. Ele possui 32 vitórias (22 nocautes) e um empate.