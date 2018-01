Ruiz põe em jogo o título dos pesados O boxeador norte-americano John Ruiz coloca em jogo o título mundial dos pesos pesados, versão Associação Mundial de Boxe, neste sábado, diante do compatriota James Toney. O combate será no lendário ringue do Madison Square Garden, em Nova York. Os dois pugilistas lutam contra a falta de carisma. Dos 15 mil ingressos colocados a venda, apenas seis mil haviam sido vendidos ate sexta-feira. Ruiz, de 33 anos, perdeu quase toda a credibilidade ao ser derrotado, em 2003, por Roy Jones Jr., que iniciou a carreira entre os médios. Ele soma 41 vitórias (28 por nocaute), 5 derrotas e um empate. Toney, de 36 anos, já foi campeão entre os médios e supermédios. Seu maior problema é o excesso de gordura, compensado pela forte pegada de direita, que lhe garantiu 43 nocautes, em 68 vitórias. Ele só perdeu quatro vezes e teve dois empates. Na pesagem de quinta-feira, os dois tentaram encobrir a barriguinha saliente, ao subirem na balança de camiseta. Ruiz acusou 108 quilos, enquanto Toney chegou aos 104.