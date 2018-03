Ruiz recupera cinturão dos pesados A Associação Mundial de Boxe (AMB) considerou ?sem decisão? a luta entre os pesos pesados John Ruiz e James Toney, dia 30 de abril, em Nova York. Toney venceu, mas foi flagrado no antidoping. O título segue com Ruiz, que anunciará a aposentadoria. Toney não disputará títulos pela AMB por dois anos. Foi suspenso pela Comissão de Nevada por 90 dias e multado em US$ 10 mil.