Ruiz x Holyfield têm luta marcada A luta entre o campeão dos pesos-pesados John Ruiz e Evander Holyfield finalmente foi programada para acontecer dia 15 de dezembro, após dois cancelamentos devido a uma contusão de Ruiz e aos ataques terroristas aos Estados Unidos. O pugilista porto-riquenho e detentor do cinturão da Associação Mundial de Boxe (AMB) vai enfrentar o norte-americano, na cidade de Lydard, nos EUA. Este será o terceiro combate entre os lutadores, com uma vitória para cada lado. A primeira data havia sido marcada para o dia 4 de agosto, mas o porto-riquenho sofreu uma lesão nas vértebras cervicais e ficou sem condições de lutar. O duelo, então, foi transferido para o dia 24 de novembro, porém, o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, aconselhou que a data fosse alterada em função dos atentados a Washington e Nova York, no dia 11 de setembro.