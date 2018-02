Rumo ao Rio, Brasil 1 está em quarto no início da etapa Após as primeiras 12 horas de disputa da quarta etapa da Volvo Ocean Race - a maior regata de volta ao mundo -, entre Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro, o barco Brasil 1 ocupa a quarta colocação. A liderança está com a embarcação holandesa ABN Amro 1, que é a líder da competição na classificação geral. A etapa entre a Oceania e o Brasil é considerada a mais difícil por todos os participantes. São 12.800 quilômetros de percurso pelos oceanos Pacífico e Atlântico. A chegada no Rio de Janeiro está prevista, inicialmente, para o dia 6 de março.