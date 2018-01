Rusedski vence Youzhny e avança no Masters de Miami O tenista inglês Greg Rusedski venceu o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0 nesta quinta-feira, pela primeira rodada do torneio masculino do Masters Series de Miami. As parciais firam de 6/3 e 6/1 e assim ele está classificado para a próxima fase. A chuva atrapalhou o andamento de algumas partidas e vários duelos estão sendo realizados com atraso. A esperada partida Tim Henman x Marat Safin ainda não tem previsão de início. Nos jogos já encerrados, os resultados são: Carlos Berlocq (ARG) 2 sets a 0 Donald Young (EUA) (duplo 6/0); Luis Horna (PER) 2 sets a 0 Florian Mayer (GER) (6/4 e 7/6); Boris Pashanski (SCG) 2 sets a 0 Peter Luczak (AUS) (6/1 e 6/2); Kristof Vliegen (BEL) 2 sets a 1 Boris Pashanski (SVM) (6/2, 4/6 e 6/3).