Russa bate de novo recorde mundial A russa Yelena Isinbayeva superou mais uma vez o recorde mundial do salto com vara: 4 metros e 89 centímetros no meeting de Lievin, na França, disputado em estádio coberto. Ela superou a própria marca, que era de apenas um centímetro a menos e havia sido quebrada a cerca de duas semanas.