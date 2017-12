Russa bate o recorde mundial de lançamento de martelo A russa Gulfiya Khanafeyeva, de 24 anos, estabeleceu nesta terça-feira o novo recorde mundial no lançamento de martelo. No Campeonato Russo de Atletismo, que está sendo disputado na cidade de Tula, a atleta conseguiu a marca de 77,26 metros. O recorde anterior (77,06 metros), conseguido em 15 de julho de 2005, era da compatriota Tatiana Lysenko. De acordo com a Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Gulfiya Khanafeyeva estabeleceu a marca no seu terceiro lançamento. Com o recorde, a russa deverá se consolidar ainda mais como a melhor do mundo na modalidade, pois já liderava o ranking com um arremesso de 76,94 metros no Grand Prix de Moscou, no último dia 31.