Russa bate recorde do salto com vara A russa Svetlana Feofonova estabeleceu uma nova marca para o recorde mundial do salto com vara. Feofonova alcançou 4,80m neste domingo durante o Mundial de Atletismo em Birmingham, na Inglaterra. A marca anterior era de 4,78m e pertencia à norte-americana Stacy Dragila, que a obteve em 2 de março de 2002 em Boston (EUA). Para chegar à marca, Feofonova, de 22 anos, superou a também russa Elena Isinbayeva (4,60m) e a polonesa Monika Pyrek (4,45m).