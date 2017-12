Russa bate recorde na marcha de 20km A russa Olimpiada Ivanova estabeleceu neste domingo - no segundo dia de competições da 10ª edição do Mundial de Atletismo de Helsinque - o novo recorde mundial da prova de marcha atlética de 20 quilômetros. A russa percorreu a distância com o tempo de 1h25min.41. A marca anterior era compatrilhada pela chinesa Wang Yan e a russa Yelena Nikolayeva, que fizeram a prova em 1h.26min.22. Campeã mundial em Edmonton/2001 e que teve confiscada a medalha de prata nos 10km do Mundial de Atenas/97, Ivanova dominou a prova desde a saída. A biela-russa Margarita Turova chegou em segundo (1:27:05) e a portuguesa Susana Feitor (1:28:44) terminou a prova em terceiro.