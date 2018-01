Russa bate recorde no salto com vara A russa Svetlana Feofanova quebrou o recorde mundial indoor do salto com vara, neste domingo, durante a disputa do Meeting de Stuttgart, na Alemanha. Ela atingiu a marca de 4,71 metros, um centímetro a mais do que a norte-americana Stacy Dragila tinha saltado em fevereiro do ano passado. Outro recorde mundial foi batido neste domingo em Stuttgart. Foi na prova dos 3000 metros feminino, em que a etíope Berhane Adere marcou 8m29s15, superando o tempo de 8m32s88 da romena Gabriela Szabo.