Russa bate recorde no salto com vara A atleta russa Elena Isinbayeva melhorou seu próprio recorde mundial no salto com vara ao atingir neste domingo a marca de 4,87 metros, no Meeting de Atletismo de Gateshead, norte da Grã-Bretanha. No dia 5 de março, ela havia saltado 4,86 metros, em Budapeste.