Russa bate recorde no salto com vara A russa Yelena Isinbayeva quebrou nesta terça-feira o recorde mundial da prova de salto com vara, ao atingir a marca de 4m93 centímetros, durante o Super Grand Prix de Atletismo, de Lausanne, na Suíça. O recorde anterior, de 4m92 era dela própria, obtido em setembro do ano passado em Bruxelas. Além da marca histórica, Isinbayeva tinha outros dois bons motivos para comemorar. Ganhou U$ 10 mil por ter vencido a prova e U$ 50 mil pelo recorde batido. Jadel Gregório, por sua vez, conquistou a medalha de bronze no salto triplo. O brasileiro saltou 17m.34 e ficou atrás do bulgaro Momchil Karailiev (17.36). O romeno Marian Oprea ganhou o ouro ao saltar 17.81. Esta foi a melhor marca do ano na modalidade. Nos 100 metros masculino, o francês Ronald Pognon surpreendeu. Marcou o tempeo de 9s.99 e ficou com a medalha de outro. O ganês Aziz Zakari foi o segundo, com 10s.02 e o norte-americano Justin Gatlin o terceiro, com o tempo de 10s.03.